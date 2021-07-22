Врачи рассказали о состоянии 18-летнего сибиряка, которого придавило бетонным перекрытием на заправке

Врачи рассказали о состоянии сибиряка, которого придавило бетонным перекрытием на заброшенной заправке. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врачи рассказали о состоянии 18-летнего парня, которого придавило бетонным перекрытием на заброшенной заправке. Напомним, в результате ЧП сибиряк получил серьезные травмы: ему оторвало треть правой голени

— Сейчас молодой человек находится в больнице. Его прооперировали, но состояние тяжелое, — рассказали КП-Новосибирск в областном минздраве.

Ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала об инциденте на тогучинской заброшенной заправке. Произошло ЧП 21 июля. После обрушения на месте работали сотрудники МЧС и представители местной администрации. Молодого человека освободили от упавшего перекрытия и передали бригаде медиков. А в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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