Врачи рассказали о состоянии 18-летнего сибиряка, которого придавило бетонным перекрытием на заправке

Врачи рассказали о состоянии сибиряка, которого придавило бетонным перекрытием на заброшенной заправке.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Врачи рассказали о состоянии 18-летнего парня, которого придавило бетонным перекрытием на заброшенной заправке. Напомним, в результате ЧП сибиряк получил серьезные травмы: ему оторвало треть правой голени
— Сейчас молодой человек находится в больнице. Его прооперировали, но состояние тяжелое, — рассказали КП-Новосибирск в областном минздраве.
Ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала об инциденте на тогучинской заброшенной заправке. Произошло ЧП 21 июля. После обрушения на месте работали сотрудники МЧС и представители местной администрации. Молодого человека освободили от упавшего перекрытия и передали бригаде медиков. А в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Новосибирском 18-летнего парня придавало бетонным перекрытием на заброшенной заправке
Молодого человека в тяжелом состоянии госпитализировали (подробнее).
Стало известно, какие травмы получил 18-летний парень, придавленный бетонным перекрытием на заброшенной заправке
Ему отрезало ногу (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер