Под Новосибирском 18-летнего парня придавало бетонным перекрытием на заброшенной заправке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тогучине на заброшенной заправке придавило 18-летнего парня. Об инциденте, случившемся накануне, 21 июля, КП-Новосибирск сообщили читатели.

— Парень лазил на заброшке и его придавило. Живой, но там что-то с ногами страшное! — уточнили очевидцы.

Как удалось выяснить корреспонденту КП-Новосибирск, ЧП произошло на улице Свердлова — там в здании заброшенной АЗС обрушилось железобетонное перекрытие.

— В результате этого бетонное перекрытие зажало ногу парню 2003 года рождения. На место реагировали сотрудники МЧС России и инженерная техника администрации города, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Известно, после деблокировки пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

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