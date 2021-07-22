Под Новосибирском 18-летнего парня придавало бетонным перекрытием на заброшенной заправке.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Тогучине на заброшенной заправке придавило 18-летнего парня. Об инциденте, случившемся накануне, 21 июля, КП-Новосибирск сообщили читатели.
— Парень лазил на заброшке и его придавило. Живой, но там что-то с ногами страшное! — уточнили очевидцы.
Как удалось выяснить корреспонденту КП-Новосибирск, ЧП произошло на улице Свердлова — там в здании заброшенной АЗС обрушилось железобетонное перекрытие.
— В результате этого бетонное перекрытие зажало ногу парню 2003 года рождения. На место реагировали сотрудники МЧС России и инженерная техника администрации города, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Известно, после деблокировки пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу в тяжелом состоянии.
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