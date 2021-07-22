Стало известно, какие травмы получил 18-летний парень, придавленный бетонным перекрытием на заброшенной заправке

Стало известно, какие травмы получил 18-летний парень, придавленный бетонной плитой на заброшенной заправке.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Сибиряк, на которого рухнула железобетонная конструкция на заброшенной АЗС в Тогучине, получил серьезные травмы. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах в четверг, 22 июля.
— На парня рухнуло перекрытие потолка здания. В результате чего ему оторвало треть правой голени, — уточнил источник.
Ранее сообщалось, инцидент произошел на улице Свердлова в Тогучине. Парень забрался в заброшенное здание заправки. Там на него рухнула бетонная конструкция. После обрушения на месте работали сотрудники МЧС и представители местной администрации. Молодого человека освободили от упавшего перекрытия и передали бригаде медиков. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в Центральную районную больницу Тогучина. По факту ЧП проводится проверка.
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