Главу новосибирского ГУФСИН Андрея Попето перевели в Красноярск

Начальника ГУФСИН по Новосибирской области перевели в Красноярск. Фото: 24.fsin.gov.ru

Начальник ГУФСИН по Новосибирской области Андрей Попето переведен в Красноярский край. Теперь его обязанности в Новосибирской области исполняет Юрий Емец. Ранее он был первым заместителем начальника учреждения. Приказ о назначении подписал директор ФСИН России Александр Калашников.

Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в ГУФСИН по Новосибирской области.

Напомним, Андрей Попето возглавил работу ГУФСИН по Новосибирской области в сентябре 2019 года.

Ранее, с декабря 2017 года, он временно исполнял обязанности начальника ГУФСИН по Кемеровской области.

Андрей Попето родился 9 апреля 1976 года в селе Чусовском Чердынского района Пермской области. Окончил Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию.

Ранее он уже работал в структуре ГУФСИН по Красноярскому краю.

КП-Новосибирск писала о том, что из ИК-8 сбежали двое заключенных. Они находились на участке поселения при колонии. За информацию, которая поможет поймать беглецов, ГУФСИН пообещал вознаграждение 50 тысяч рублей. О местонахождении мужчин неизвестно около двух недель. Жителей поселков, расположенных рядом с колонией, попросили не оставлять без присмотра сараи и гаражи, осмотреть их и закрыть на ключ.

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