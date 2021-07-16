ГУФСИН заплатит 50 тысяч рублей за данные о сбежавших из новосибирской колонии заключенных

О побеге стало известно 12 июля. Фото: ГУФСИН.

В пятницу, 16 июля, ГУФСИН Новосибирской области объявило денежное вознаграждение за информацию о сбежавших из ИК-8 заключенных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Сумма вознаграждения — 50 тысяч рублей за информацию, которая будет способствовать задержанию разыскиваемых осужденных, — уточнили в ГУФСИН.

В ведомстве просят всех, кому что-то известно о местонахождении зэков, сообщить по номерам: 112, 279-08-04, 8-923-731-32-33. Анонимность при этом гарантирована.

Напомним, о побеге заключенных стало известно вечером 12 июля. Информация о ЧП разлетелась по соцестям. Так. Жителей поселков, расположенных недалеко от колонии, просили закрыть двери, террасы, а также проявить максимальную бдительность. Как сообщали в ГУФСИН, сбежавшие находились на участке-поселения колонии и могли передвигаться без присмотра, чем и воспользовались. Известно, 27-летний Александр Горлов из Барабинска осужден за преступления против собственности и за продажу наркотиков, а 25-летний Виталий Козлов из Новосибирска осужден за преступления против собственности

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