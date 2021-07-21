В Новосибирске закрывают отделение банка, из которого украли 300 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В среду, 21 июля, стало известно, что в Новосибирске закрывают отделение банка, из ячеек которого украли 300 миллионов рублей. Громкое похищение произошло в ноябре 2020 года. Решение о закрытии вызывает много вопросов у пострадавших в этой истории. Например, у адвоката Юрия Гольдберга. Своими мыслями на этот счет он поделился с корреспондентом КП-Новосибирск.

— Мне не хотелось бы строить какие-то конспирологические теории, но на данный момент все выглядит так, как будто они заметают следы. Но, конечно, кто знает, может быть, у них в планах было поменять адрес своего банка еще три года назад, — рассказал изданию юрист Юрий Гольдберг.

В свою очередь пресс-службе банка подтвердили информацию о закрытии. Точнее заявили, что отделение меняет адрес. При этом переезд был запланирован задолго до криминальных событий.

— Это отделение переезжает по новому адресу и будет открыто в формате phygital 22 августа по адресу Кирова, 46/1. Переезд связан с трансформацией сети, а закрытие именно этого отделение лишь совпадение, — сказал представитель банка.

При этом потерпевший адвокат уверен, переезд не пойдет на пользу следствию.

— В помещении время от времени проводятся, как я понимаю, какие-то следственные действия. Вдруг что-то еще понадобится на месте преступления, например, для дополнительного изучения. А так понятное дело, что там, все будет почищено, ибо помещение будет сдано новым арендаторам, — добавил юрист.

Как ранее писала КП-Новосибирск, по подозрению в хищении из ячеек ВИП-клиентов в мае этого года была задержана сотрудница банка Алина Третьякова, однако позже девушку отпустили. Напомним, общая сумма ущерба составила около 300 миллионов рублей, часть похищенных денег была в иностранной валюте.

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