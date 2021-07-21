Суд забрал у бывшего замдиректора клиники им. Мешалкина еще одну квартиру в США

Суд забрал у бывшего замдиректора клиники Мешалкина еще одну квартиру в США. Фото: http//meshalkin.ru

Бывший замдиректора клиники им. Мешалкина Евгений Покушалов лишился еще одной квартиры в Нью-Йорке. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— Экс-директор клиники вопреки закону о коррупции, не отразил в ежегодных справках о доходах сведения о двух приобретенных в Нью-Йорке квартирах стоимостью свыше 1,3 миллионов долларов. Одну их них он купил в 2014, вторую — в 2017 году. Общие затраты на недвижимость превысили 123 миллиона рублей. При этом бывший замдиректора не смог доказать, что приобрел недвижимость законно. В связи с чем прокуратура пришла к выводу, что расходы экс-замдиректора клиники не соответствуют его доходам, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Так, в марте 2021 у Покушалова забрали одну из американских квартир. А накануне, 20 июля, Новосибирский областной суд принял решение о конфискации еще одного объекта. При этом решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что топ-менеджер клиники имени Мешалкина попал под следствие после того, как его заподозрили в миллиардной афере на госзакупках.

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