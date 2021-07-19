В Новосибирске полностью потушили пожар на Хилокской свалке. Фото: соцсети.

В понедельник, 19 июля, стало известно, что пожар на свалке на улице Малыгина полностью потушили. На ликвидацию возгорания ушло 4 дня. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— Работы по тушению огня завершились к 9 утра понедельника, 19 июля. Превышения ПДК, вредных веществ в воздухе не выявлено, — отметил Виктор Орлов.

Ранее сообщалось, мусорный полигон загорелся в ночь на четверг, 15 июля. Едким дымом от пожара затянуло несколько районов города. Едкий запах особенно остро ощущался на улице Малыгина. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников резко высказался о пожаре на полигоне. Он предложил усилить охрану свалки.

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