Завершены поиски двух пропавших в Новосибирске подростков

Парочку окрестили Ромео и Джульеттой. ПСО "ЛизаАлерт НСО".

Двое подростков, которых искали в Новосибирске с 7 июля, вернулись домой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

16-летняя Ксения Т. с цветными волосами пропала из дома 7 июля. Ориентировка с приметами девушки появилась в группе волонтеров в социальных сетях. Сообщалось, что юная сибирячка часто меняет цвет волос, у нее с собой черный рюкзак. В этот же день была опубликована информация о пропавшем 17-летнем парне Александре С. Его особые приметы - носит очки. Сначала детей искали по раздельности, а потом у волонтеров появилась информация, что ребята путешествуют вместе. Из зафиксировала камера наблюдения в одном из магазинов города.

— Могли объединиться и теперь вместе передвигаются. Рассматриваем вероятность того, что ребята могут покинуть Новосибирск и Новосибирскую область и для того, чтобы их не отследили они будут передвигаться попутными машинами, либо при помощи дальнобольщиков, либо при помощи «Бла-бла кара» по трассе, —предположила Алеся Яблонских, руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске.

Где все эти 10 дней гуляла и ночевала парочка сейчас выясняют инспекторы ПДН. Волонтеры объявили о завершении поисков.

— Найдены! Живы, — сообщили в «Лиза Алерт», не раскрывая подробности и обстоятельства находки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.