«Они могли объединиться»: в Новосибирске двух ранее пропавших подростков заметили вместе

По данным волонтеров, ребята планируют уехать из области. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске заметили двух подростков, которые ранее пропали без вести. Речь идет о 16-летней Ксении Тухель и 17-летнем Александре Щелкунове. Об этом рассказали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области».

— Могли объединиться и теперь вместе передвигаются. Их запечатлели камеры видеонаблюдения. Рассматриваем вероятность того, что ребята могут покинуть Новосибирск и Новосибирскую область и для того, чтобы их не отследили они будут передвигаться попутными машинами, либо при помощи дальнобольщиков, либо при помощи «Бла-бла кара» по трассе, — рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских, руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске.

Волонтеры напомнили приметы пропавших ребят. Так, рост Ксении Тухель — 165 сантиметров, она худощавого телосложения, у нее карие глаза, волосы светло-рыжие крашенные, а также есть пирсинг в носу слева.

В день исчезновения на девушке был либо белый сарафан с цветочным принтом, либо кофта в черно-красную полоску и черные джинсы с бело-розовыми кроссовками. С собой она взяла черный рюкзак.

Рост Александра Щелкунова — 178 сантиметров, у него худощавое телосложение, волосы русые, частично обесцвечены на затылке, глаза серо-голубые. Особые приметы: носит очки

В день исчезновения на парне была черная майка, зеленые камуфляжные джинсы и черные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении подростков, волонтеры сообщить об этом по номеру 112 или 8 800 700-54-52.

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