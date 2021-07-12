В Новосибирске ищут 16-летнюю девочку с пирсингом в носу и светло-рыжими волосами

Вот уже шестые сутки о местонахождении подростка ничего неизвестно. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

Волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области» объявили поиски 16-летней Ксении Тухель. Известно, девочка пропала 6 июля 2021. С тех пор о ее местонахождении неизвестно.

— Пропавшая из соседнего региона, ранее совершались попытки ухода из дома. Ее последнее местонахождение было зафиксировано в Новосибирске, это подтверждают записи с камер видеонаблюдения. На фото девочка с зелеными волосами, но сейчас у нее другой цвет волос, — рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских, руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Также известно, что подросток может находится в любом районе города.

Рост пропавшей — 165 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светло-рыжие крашенные, есть пирсинг в носу слева.

В день исчезновения на девушке был либо белый сарафан с цветочным принтом, либо кофта в черно-красную полоску и черные джинсы с бело-розовыми кроссовками. С собой был черный рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении подростка нужно сообщить об этом по номеру 112 или 8 800 700-54-52.

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