После смерти парня, сбитого на самокате в Новосибирске, возбуждено уголовное дело

Внедорожник сбил Кирилла на пешеходном переходе. Фото: предоставлено Елизаветой Лиманской.

По факту дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в центре Новосибирска, полицейские возбудили уголовное дело.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, резонансное ДТП произошло на пешеходном переходе на Вокзальной магистрали. Кирилл Калинин после ужина в кафе возвращался на самокате домой. Когда парень ехал по «зебре» в него врезался внедорожник. Пострадавшего сразу же доставили в больницу, но так как он находился в бессознательном состоянии, полицейские почти сутки устанавливали его личность.

Все это время мама Кирилла пыталась дозвониться до сына. Она даже обратилась за помощью к волонтерам «Лиза Алерт».

Вчера утром, 17 июля, молодой человек скончался в реанимации городской больницы.

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