Пилот, спасший АН-28 от крушения, прислал другу фото перед вылетом в Томск

Анатолий Прытков перед вылетом в Томск прислал фото другу. Фото: предоставлено Виктором Носковым.

Пилот АН-28, сумевший успешно посадить аварийный самолет, накануне рейса «Кедровый -Томск» списывался с коллегой по телефону и выслал ему фотографию с борта, на котором он летел в Томск из Магадана. Дело в том, что Анатолий не живет постоянно в Томске, а прилетает туда на работу обычным пассажиром регулярного рейса.

— Ты летишь домой, Анатолий Яковлевич? Если так, то доброго пути на родную землю! Надеюсь, увидимся, — ответил на снимок Виктор Носков, коллега Анатолия.

— Привет! Пока в Томск! — ответил Прытков.

А уже спустя несколько часов стало известно об авиапроисшествии.

Анатолий Прытков профессионально смог посадить АН-28 в очень сложных условиях. По предварительной версии у самолета отказал двигатель. На борту находилось 18 человек. Все люди остались живы. У самого пилота сломана нога.

— У него очень большой летный стаж. Насколько мне известно в практике не было серьезных авиапроисшествий. Это профессионал! Я сам еще не знаю никаких подробностей случившегося, но очень рад, что никто не пострадал, — рассказал КП-Новосибирск Виктор Носков.

Сейчас экипаж и пассажиров воздушного судна спасатели эвакуируют в областной центр.

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