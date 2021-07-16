Стала известна предварительная причина аварийной посадки Ан-28 в Томской области

В Следственном комитете рассказали, что могло стать причиной аварийной посадки Ан-28. Фото: фото: vk.com/sila_avia

Одной из возможных причин аварийной посадки Ан-28 в Томской области мог стать отказ двигателя. Напомним, пропавший с радаров самолет, был обнаружен. К счастью, все пассажиры борта оказались живы. Сейчас людей эвакуируют в Томск.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Принадлежит самолет авиакомпании «Сибирская легкая авиация» или «СиЛа», борту — 31 год.

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