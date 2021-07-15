«Самолет мог рухнуть на дом»: следователи раскрыли страшные подробности аварийной посадки «Руслана» в Толмачево

У грузового самолета сразу после взлета сломался двигатель. Фото: АСТ-54

В эфире радио «Комсомольская правда-Новосибирск» представители Западно-Сибирского следственного управления на транспорте раскрыли страшные подробности аварийной посадки «Руслана» в Толмачево. Громкое ЧП произошло в ноябре 2020 года.

Грузовой самолет, который вылетел в Вену, жестко сел в Новосибирске и выкатился за пределы ВПП. Сразу после взлета у воздушного судна начались неполадки с двигателем, и ему пришлось вернуться в аэропорт. Со слов следователей, «Руслан» делал разворот над Октябрьским мостом и мог в любую минуту рухнуть на жилые дома. Момент приземления очевидцы сняли на видео.

— Это большое счастье и удача благодаря командиру воздушного судна. Он мог упасть на дом. Для наглядности приведу пример. В 1997 году аналогичный грузовой «Руслан» рухнул на жилые дома. Там погибли десятки людей. Начиналось все также, как в Новосибирске сразу после взлета. Также порядка ста тонн горючего находилось в баках, — рассказал радио КП-Новосибирск руководитель отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Роман Глуховеров.

Напомним, в Иркутске в 1997 году при крушении «Руслана» на жилой дом погибли 72 человека. Это экипаж воздушного судна и жители дома.

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