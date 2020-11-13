«Я услышал сильный хлопок, а от двигателя полетели запчасти»: мы разобрали основные версии аварийной посадки Ан-124 в Толмачево

Чтобы развернуть борт на 180 градусов и приземлиться, у экипажа было 3 минуты. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В новосибирском аэропорту Толмачево пятница, 13 ноября, явно была не самым спокойным днем. Аварийно сел Ан-124. Во время посадки он выкатился за пределы взлетной полосы. На борту грузового самолета было 14 членов экипажа — к счастью, никто не пострадал. Но вот шасси придется менять: сломалась стойка.

— Самолет выполнял чартерный рейс из Сеула (Южная Корея) в Вену (Австрия). На борту — 84 тонны автозапчастей. В Новосибирске была техническая остановка. И когда самолет уже должен был вылететь из Новосибирска, случилась нештатная ситуация. Бригада поддержки авиакомпании уже вылетела в Толмачево для диагностики и устранения последствий аварии, — сообщили КП-Новосибирск в авиакомпании «Волга-Днепр», которой принадлежит самолет.

Пилотам удалось избежать трагедии.

Сибиряки, которые стали очевидцами произошедшего, рассказали КП-Новосибирск, что происходило с бортом.

— Я работаю недалеко от аэропорта, на складе. Я видел момент взлета. Мне сразу показалось странным, что борт очень медленно поднимался. Когда он немного отдалился, послышался сильный хлопок: от левого двигателя полетели запчасти, и он в это время задымился. Еще немного пролетев вперед, самолет пошел на разворот, — описал КП-Новосибирск Евгений.

Так выглядел двигатель после приземления.

Что произошло с Ан-124, теперь выясняют следователи.

— По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — прокомментировали в Западно-Сибирском следственном управлении СК РФ.

Следователи разбираются, что случилось с бортом. Фото: Александр ЧИРКОВ.

ВЕРСИИ «КП»

Так что же случилось с самолетом?

Версия № 1. Человеческий фактор

— Одна из двух основных версий случившегося, которую мы рассматриваем, — ошибка пилота, — пояснили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском следственном управлении СК РФ. Но не стали раскрывать подробности, что именно экипаж мог сделать не так, потому что расследование только началось.

Мы попросили Анатолия Николаевича Кнышова, заслуженного летчика-испытателя, Героя РФ, посмотреть фото и видео ЧП в Новосибирске. И он уверен, что пилоты не виноваты:

— Экипаж выполнял крайне сложный маневр — разворот на 180 градусов: обычно это происходит, если во второй половине взлета загорелся двигатель. Видимо, здесь произошло именно так. Всех пилотов учат выполнять этот разворот, и все знают, что на него дается крайне мало времени — всего 2 — 3 минуты, иначе огонь распространится дальше. Пилоты выполнили маневр очень грамотно, приземлились обратно на взлетную полосу. А это было очень непросто, если учесть, что у них на борту был еще и груз. То, что они выехали за пределы взлетной полосы, вполне объяснимо: ее длина для такого самолета — 3 тысячи метров, а у пилотов этого расстояния не было. Плюс ко всему, если отказывает двигатель, то отказывает и часть тормозной системы, и в этом дополнительная сложность. Так что пусть пилоты придут домой и выпьют по 100 граммов за то, что они благодаря своему профессионализму спасли от гибели жителей соседних домов, которые могли пострадать, если бы пилоты не смогли увести самолет на взлетную полосу, и за то, что сами остались живы да еще и груз спасли. А самолет скоро починят!

Версия № 2. Техническая неисправность

— Сейчас следователи осматривают самолет. Мы пока не беремся сказать, была ли на борту неисправность. Но отрабатываем и эту версию, — продолжают в Западно-Сибирском следственном управлении СК РФ.

Вот с этим Анатолий Николаевич Кнышов вполне согласен:

— Судя по характеру разрушений двигателя, дело могло быть именно в этом. Мы не знаем, был ли двигатель новым или уже после ремонта, но по какой-то причине он был неисправен.

Версия № 3. Птицы

А это уже версия не правоохранителей. В соцсетях появились фото якобы двигателя Ан-124 с пятнами крови, и многие предположили, что туда залетела птица. Но в аэропорту Толмачево это категорически отрицают:

— У самолета Ан-124 другой тип двигателя, на опубликованных в соцсетях фото изображен не он.

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