В новосибирском аэропорту самолет выкатился со взлетной полосы

В аэропорту сейчас работает комиссия. Фото: Александр ЧИРКОВ.

Днем в пятницу, 13 ноября, в новосибирском аэропорту «Толмачево» произошло ЧП: самолет АН-124 выкатился за пределы взлетной полосы. О подробностях случившегося корреспондентам КП-Новосибирск рассказали в воздушной гавани столицы Сибири.

- Это был грузовой борт: никаких пассажиров на нем не было, - сразу же пояснили КП-Новосибирк в аэропорту «Толмачево». - В момент, когда он выкатился за пределы взлетной полосы, никто не пострадал.

Вот как описывают произошедшее очевидцы:

- Видел его разбег, а может и пробег уже. После взлета он ушел на второй круг и при посадке его начало таскать по полосе. Сейчас стоит в конце 25 полосы, - сообщили в группе «Споттинг в Новосибирске».

Следователи разбираются, что случилось с бортом. Фото: Александр ЧИРКОВ.

Теперь предстоит разобраться, что стало причиной ЧП с самолетом:

- На месте уже работает комиссия, выясняются все обстоятельство произошедшего, - продолжают в новосибирском аэропорту.

Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского СУТ СК России уже начал проверку:

- Известно, что около 12.08 в Вену вылетел грузовой самолет АН-124 авиакомпании «Волга-Днепр». В 12.10 минут борт во время аварийной посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа.

Напомним,месяц назад, 17 октября, ЧП произошло в аэропорту «Шереметьево»: там во время посадки самолета авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего рейс Новосибирск-Москва, под крыло воздушного судна попал автомобиль, перевозивший бортовое питание. К счастью, тогда все тоже обошлось без пострадавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самолет Новосибирск-Москва задел крылом автомобиль в «Шереметьево»: прокуратура проводит проверку

К счастью, во время ЧП никто не пострадал: теперь правоохранители ищут виновников случившегося (подробнее).