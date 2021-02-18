Следователи назвали причину аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

Следователи сообщили, что расследование об аварийной посадке самолета Ан-124 «Руслан».

Следователи сообщили, что расследование об аварийной посадке самолета Ан-124 «Руслан» в «Толмачево». Напомним, инцидент произошел 13 ноября 2020 года. Сразу после взлета у воздушного судна начались неполадки с двигателем, и ему пришлось вернуться в аэропорт. В итоге борт выкатился за пределы посадочной полосы.

— Сейчас уголовное дело находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУ на транспорте, следственные действия уже на завершающей стадии, — пояснил на пресс-конференции Роман Седешев, руководитель отдела криминалистики Западно-Сибирского СУ СКР на транспорте. — По предварительной информации, возможной причиной инцидента стало разрушение диска вентилятора двигателя.

По словам Романа Седешева, в причинах инцидента разбирается сейчас также Росавиация, двигатель воздушного судна исследуется на предмет поломок. По результатам расследования Росавиации будет принято решение по этому делу.

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