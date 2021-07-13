В Новосибирске под ковид-госпиталь перепрофилировали психиатрическую больницу

В Новосибирской области еще одну больницу перепрофилировали под ковид-госпиталь. Фото: ИВАНОВА Диана

В Новосибирской области еще одну больницу перепрофилировали под ковид-госпиталь. Теперь пациентов с коронавирусом будут принимать еще также в филиале психиатрической больницы № 3 на улице Бердышева. Этот госпиталь будет рассчитан на 100 коек.

— В этот стационар будут переводить на долечивание пациентов городской больницы № 3 в стабилизированном состоянии. Медицинский персонал прошел курсы повышения квалификации для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, — сообщили в Правительстве региона.

Напомним, по последним данным оперштаба, сейчас в Новосибирской области инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 823 пациента, в том числе 92 ребенка. Региональный минздрав ежедневно отслеживает эпидемиологическую ситуацию в области и старается сохранить резерв коечного фонда не менее 15% с учетом разных категорий больных. В связи с этим, в больницах Новосибирской области для пациентов с ковидом перепрофилировано 6 252 койки.

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