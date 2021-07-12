В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом выросла на 5 %.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В понедельник, 12 июля, стало известно, что за минувшую неделю в Новосибирской области выявили 1267 новых случаев заражения ковидом. Такой показатель на 5 % больше в сравнении с предыдущей неделей. Об этом на аппаратном совещании в правительстве заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.
— Отмечу, на протяжении 7 недель идем с нарастанием эпидемиологического процесса — ситуация сложная. Среднесуточный темп прироста составляет 0,37 %, что несколько больше прошлой недели — тогда было 0,36%. Однако, если в целом посмотреть на развитие ситуации, то мы видим замедление. Так, если на 26 неделе у нас было превышение по сравнению с предыдущей на 10 %, то на этой неделе мы снизились на 5%. Известно, пик заболеваемости пришелся на 25 неделю, — отметил Александр Щербатов.
В Роспотребнадзоре добавили, что заболеваемость преобладает в районах Новосибирской области. Там зафиксировано более 60% зараженных.
В ведомстве уточнили, что для снижения темпов заражения необходимо строго соблюдать профилактические меры, в том числе масочный режим.
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