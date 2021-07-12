Когда ждать пик третьей волны коронавируса в Новосибирске? Отвечают ученые

Назвать конкретные сроки, по словам специалистов, сложно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области продолжает расти число заболевших ковидом. Так, за последнюю неделю количество новых зараженных увеличилось на 5 %. В связи с этим новосибирцев волнует вопрос, когда случится пик третьей волны. На него КП-Новосибирск попытались ответить ученые-вирусологи.

— Пока оснований полагать, что ситуация улучшается, нет. Сейчас мы видим в общем не самую благоприятную картину. И не только по Новосибирску, но по всей России и миру. Ежедневно берется новый рекорд и нет никаких предпосылок относительно улучшения ситуации. Сколько еще будет расти количество заболевших — не ясно, — рассказал КП-Новосибирск научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергей Седых, — Что касается пика, то здесь тоже нет утешительных прогнозов. Если, например, в декабре мы говорили о плато заболеваемости, то сейчас о нем сложно говорить. Повторюсь, ситуация не улучшается, — добавил эксперт.

При этом он уверен, обстановку выровняло бы введение строгих ограничений, контроль за соблюдением мер профилактики, а также увеличение темпов вакцинации. Такие меры также помогли бы снизить число новых заражений уже к концу июля.

Еще один ученый-вирусолог, Сергей Нетесов, согласен, что говорить о пике третьей волны в Новосибирской области, рано.

— Все зависит от нашего поведения. Ведь именно нашим поведением и была вызвана еще одна волна коронавируса, — рассказал он КП-Новосибирск.

Эксперты полагают, чтобы снизить рост заболеваемости нужно соблюдать правила личной гигиены, носить маски в общественных местах и ставить прививки от ковида.

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