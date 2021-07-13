Прокуратура проверит новосибирскую семью, где трое детей ходят голодные и чешутся от вшей

Девочки сами работают на огороде, пытаясь вырастить еду. Фото: предоставлено местными жителями

Прокуратура проверит семью с тремя детьми из Куйбышевского района, которую соседи считают неблагополучной. Напомним, соседка сибиряков сняла на видео, как три сестренки, от 6 до 13 лет, без взрослых пытаются привести в порядок заросший травой огород. Потом женщина осматривает головы девчонок, где просто рассадник вшей. По словам односельчан, мама девочек не работает и регулярно выпивает, а дети остаются голодными дома одни.

— Предварительно установлено, что мать троих детей состоит на учете в полиции, привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей, — сообщили в прокуратуре. — Межрайонная прокуратура организовала проверку в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также опеки и попечительства проверку исполнения законодательства о защите прав ребенка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ситуацию также взяла на контроль Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

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