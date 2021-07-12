Уполномоченный по правам ребенка взяла на контроль новосибирскую семью, где трое детей ходят голодные и чешутся от вшей

Семью взяла на контроль Надежда Болтенко. Фото: предоставлено местными жителями

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла на контроль многодетную семью из Новосибирской области, где односельчане обвинили родителей в неблагополучности. Напомним, соседка сибиряков сняла на видео, как три сестренки, от 6 до 13 лет, без взрослых пытаются привести в порядок заросший травой огород. Потом женщина осматривает головы девчонок, где просто рассадник вшей. По словам односельчан, мама девочек не работает и регулярно выпивает, а дети остаются голодными дома одни. Просто так наблюдать за этой ситуацией сибиряки уже просто не могли и решили забить тревогу.

— Ситуация в семье взята на контроль аппарата и мой лично. Ситуация сложная, неоднозначная, сейчас надо во всем разобраться. Будем помогать семье и детям. В первую очередь будем действовать в интересах девочек, — заявила Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Напомним, КП-Новосибирск также направила отправила запрос в отдел опеки Куйбышевского района, чтобы узнать, состоит ли семья Королевых на учете и какие меры теперь предполагается предпринять, чтобы решить проблему.

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