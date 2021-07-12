Руководителя отряда юнармейцев отстранили от работы после стрельбы в палаточном лагере под Новосибирском

Руководителя военно-патриотического клуба отстранили от работы после инцидента со стрельбой в палаточном лагере. Фото: СУ СКР по НСО

Руководителя военно-патриотического клуба «Юный армеец» отстранили от работы после инцидента со стрельбой в палаточном лагере под Новосибирском. Об этом сообщили в региональном минобре. Напомним, инцидент произошел вечером 6 июля: на территорию, где расположились воспитанники МКУ «Молодежный центр», ворвались несколько подростков и начали стрельбу в воздух. Позже выяснилось, что это были учения патриотического отряда «Юный армеец», однако об их проведении никто не был уведомлен. Сейчас в произошедшем уже разбираются следователи, по данному факту возбуждено уголовное дело.

— Руководитель военно-патриотического клуба «Юный армеец», учитель биологии МБОУ СОГ №2 города Болотное действовал исключительно по собственной инициативе и о своих действиях не информировал ни руководство школы, ни руководство Болотнинского района. Сейчас он исключен из состава штаба местного отделения Болотнинского района Новосибирского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». До конца разбирательств он отстранен от руководства клубом «Юный армеец», — сообщили в Правительстве Новосибирской области.

Впрочем, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Болотнинского района нашла нарушения и со стороны руководителя МКУ «Молодежный центр». При организации похода с участием 50 детей — о данном мероприятии не были проинформированы соответствующие органы. В полицию об инциденте со стрельбой в центре также заметили не сразу.

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