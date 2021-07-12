Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в палаточном лагере под Новосибирском

Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в палаточном лагере в селе Корнилово Новосибирской области. Фото СУ СКР по НСО

Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в палаточном лагере в селе Корнилово Новосибирской области. Напомним, произошло ЧП вечером, 6 июля. По данным следствия, в полевой палаточный лагерь, где проходил военно-спортивный туристический семинар около 30 детей со всего района со специалистами Болотнинского молодежного центра, ворвались четверо подростков и начали стрельбу в воздух. Однако позже выяснилось, что стрельбу открыли воспитанники патриотического отряда «Юный армеец»: они приехали в лагерь на учения, но не предупредили об их проведении.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области. — Сейчас следователи уже осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, осмотрели оружие с участием специалиста-баллиста и изъяты документы, подтверждающие законность использования оружия.

Кроме того, ранее результаты проверки, проведенной следователями, поставил на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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