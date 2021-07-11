Новосибирцы открыли «кустарную» заправку недалеко от места взрыва АЗС

Заправка в контейнере вызывает опасения местных жителей Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы обнаружили кустарную заправку в металлическом контейнере. Подписчики «АСТ-54» опасаются чрезвычайно ситуации:

— Законно ли делать такие заправки просто в контейнере? Данная заправка находится не очень далеко от места взрыва уже известной газовой АЗС, — забеспокоился очевидец.

Большинство пользователей соцсетей поддержали его, кустарные заправки вызывают опасения.

— Контейнерные АЗС запрещены еще в конце девяностых, — уверен подписчик.

— Современные машины очень чувствительны к качеству топлива. Она не разваливается здесь и сейчас, сразу после заправки. Зато через полгода — год нужна замена форсунок, — написал сибиряк.

Автоэксперты уверены, что для таких заправок нужна проверка:

— Проверяющий должен посмотреть документы — есть ли у подобного предпринимателя лицензия на продажу нефтепродуктов. Если этого нет -нужно изымать средства продажи до суда. Такие заправки обычно продают бензин на 2-3 рубля дешевле, закупая у перекупщиков или мелких производителей. Часто клиенты таких заправок — владельцы гаражей и автомобилей от 20 лет и старше. Это отечественный автопром или старые японские авто. Вряд ли заботливый водитель будет рисковать качеством бензина, — рассказал руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

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