Новосибирцы открыли «кустарную» заправку недалеко от места взрыва АЗС

Заправка в контейнере вызывает опасения местных жителей
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Новосибирцы обнаружили кустарную заправку в металлическом контейнере. Подписчики «АСТ-54» опасаются чрезвычайно ситуации:
— Законно ли делать такие заправки просто в контейнере? Данная заправка находится не очень далеко от места взрыва уже известной газовой АЗС, — забеспокоился очевидец.
Большинство пользователей соцсетей поддержали его, кустарные заправки вызывают опасения.
— Контейнерные АЗС запрещены еще в конце девяностых, — уверен подписчик.
— Современные машины очень чувствительны к качеству топлива. Она не разваливается здесь и сейчас, сразу после заправки. Зато через полгода — год нужна замена форсунок, — написал сибиряк.
Автоэксперты уверены, что для таких заправок нужна проверка:
— Проверяющий должен посмотреть документы — есть ли у подобного предпринимателя лицензия на продажу нефтепродуктов. Если этого нет -нужно изымать средства продажи до суда. Такие заправки обычно продают бензин на 2-3 рубля дешевле, закупая у перекупщиков или мелких производителей. Часто клиенты таких заправок — владельцы гаражей и автомобилей от 20 лет и старше. Это отечественный автопром или старые японские авто. Вряд ли заботливый водитель будет рисковать качеством бензина, — рассказал руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
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