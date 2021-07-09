Суд продлил арест новосибирцу, обвиняемому в убийстве экс-депутата Ивана Митряшина

Суд продлил арест обвиняемому в убийстве экс-депутата. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирский районный суд продлил арест обвиняемому в убийстве экс-депутата Ивана Митряшина.

— Под стражей он будет находиться до 11 августа, — уточнили в суде. — Постановление в законную силу не вступило.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что трагедия произошла 10 мая. Экс-депутат выпивал вместе со своим знакомым в селе Каменка. Между сибиряками произошел конфликт, и мужчина ударил его ножом в правую ногу. Мужчину доставили в больницу бригадой скорой помощи. Сибиряк скончался в медучреждении. Врачи несколько раз возвращали его с того света, но в итоге спасти не смогли.

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