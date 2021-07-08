«Прятался в бане»: стали известны подробности поисков пропавшего в Новосибирске 11-летнего мальчика

Ребенка искали два дня. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

Стали известны подробности поисков пропавшего в Новосибирске 11-летнего мальчика. Напомним, ребенок пропал еще 5 июля: утром в понедельник, когда мама школьника уходила на работу, он был еще дома, а вот вечером семья подростка уже там не застала. Его искали два дня волонтеры, полиция и неравнодушные люди. Однако, как оказалось, все это время мальчик находился совсем недалеко.

— Ребенка обнаружили сотрудники полиции 7 июля. Как оказалось, все это время мальчик прятался на крыше бани одного из домов на соседней улице, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

К счастью, с ребенком было все в порядке, его в тот же день передали матери.

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О местонахождении ребенка неизвестно с 5 июля (подробнее).

Поиски пропавшего в Новосибирске 11-летнего мальчика завершены

Об этом сообщили волонтеры (подробнее).

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