«Исчез, пока мама была на работе»: в Новосибирске ищут пропавшего 11-летнего мальчика

О местонахождении ребенка неизвестно с 5 июля. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирск".

В среду, 7 июля, волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области» объявили о поисках 11-летнего Платонова Вадима. О местонахождении ребенка неизвестно с 5 июля.

— С этой ситуацией пока не все понятно. Мальчик исчез, пока его мама была на работе. Известно, что женщина очень много работает. Утром, 5 июля, когда она уходила на работу, ребенок был дома. Также он был там и днем — его видели соседи. Однако, когда женщина вернулась домой после рабочего дня, сына дома не застала. Ранее случались моменты, когда ребенок задерживался с прогулки, однако не было ситуаций, когда бы он не ночевал дома или пропадал на несколько дней. Наши экипажи сейчас оперативно выезжают на поиск ребенка — будем искать, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего ребенка — рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Из особых примет — у мальчика есть ожог на пальцах правой руки.

В день исчезновения ребенок был одет в голубые шорты, футболку и черные кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просьба сообщить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

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