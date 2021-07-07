Поиски пропавшего в Новосибирске 11-летнего мальчика завершены.
Поиски пропавшего в Новосибирске 11-летнего мальчика завершены. Об этом сообщили волонтеры.
— В поисках принимали участие волонтеры нашего отряда, добровольцы и сотрудники полиции. Именно полицейские и нашли ребенка. К счастью, с мальчиком все в порядке, дальше этим будут заниматься уже инспекторы ПДН, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».
Напомним, ребенок пропал еще в понедельник, 5 июля. Мальчик исчез, пока его мама была на работе.
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О местонахождении ребенка неизвестно с 5 июля (подробнее).
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