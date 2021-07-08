В Новосибирске будут судить подростка, приковавшего свою девушку наручниками к батарее

Подросток приковал девушку к батарее и закрыл в комнате. Фото: СКР по Новосибирской области

Дзержинский районный суд рассмотрит уголовное дело, главным фигурантом которого стал 16-летний мальчик. Его обвиняют в том, что он незаконно лишил свою девушку свободы, приковав наручниками к батарее. Об этом сообщили в СКР по Новосибирской области.

— 24 апреля 2021 года обвиняемый находился в комнате общежития со своей 17-летней девушкой. Подросток приревновал, заглянув в переписку. Девушка попыталась уйти из комнаты. В ответ на это парень ударил сибирячку по лицу, а затем приковал наручниками к батарее. После этого подросток ушел из комнаты и закрыл девушку в ней. Сибирячка смогла дозвониться до мамы, которая вызвала полицейских, — уточнили в СКР по Новосибирской области.

Девушка смогла дозвониться до мамы. Фото: СКР по Новосибирской области

Подросток свою вину не признал. В ближайшее время материалы уголовного дела рассмотрит суд.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что по версии матери девушки, он, угрожая пистолетом, привел 17-летнюю первокурсницу в съемную квартиру и приковал ее наручниками к батарее. Хотя сам парень уверяет, что девушка пошла с ним добровольно и у них было свидание. И наручниками против воли он студентку не приковывал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске 16-летний парень украл девушку, похожую на Дейенерис, и приковал ее наручниками к батарее.

Пленницу спасли сотовый телефон и ее мама. Теперь в любовной драме разбирается полиция. (подробнее)

«Удаляй голую фотку»: подросток приковал бывшую девушку наручниками к батарее из-за ревности.

Такую версию озвучил Следственный комитет и предъявил парню обвинения. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.