В Новосибирске будут судить подростка, приковавшего свою девушку наручниками к батарее

Подросток приковал девушку к батарее и закрыл в комнате. Фото: СКР по Новосибирской области
Дзержинский районный суд рассмотрит уголовное дело, главным фигурантом которого стал 16-летний мальчик. Его обвиняют в том, что он незаконно лишил свою девушку свободы, приковав наручниками к батарее. Об этом сообщили в СКР по Новосибирской области.
— 24 апреля 2021 года обвиняемый находился в комнате общежития со своей 17-летней девушкой. Подросток приревновал, заглянув в переписку. Девушка попыталась уйти из комнаты. В ответ на это парень ударил сибирячку по лицу, а затем приковал наручниками к батарее. После этого подросток ушел из комнаты и закрыл девушку в ней. Сибирячка смогла дозвониться до мамы, которая вызвала полицейских, — уточнили в СКР по Новосибирской области.
Девушка смогла дозвониться до мамы. Фото: СКР по Новосибирской области
Подросток свою вину не признал. В ближайшее время материалы уголовного дела рассмотрит суд.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что по версии матери девушки, он, угрожая пистолетом, привел 17-летнюю первокурсницу в съемную квартиру и приковал ее наручниками к батарее. Хотя сам парень уверяет, что девушка пошла с ним добровольно и у них было свидание. И наручниками против воли он студентку не приковывал.
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