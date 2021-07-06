Под Новосибирском 18-летний парень сломал позвоночник, прыгая с тарзанки

Под Новосибирском парень, прыгающий с тарзанки, попал в больницу.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В больницу попал 18-летний парень, неудачно спрыгнувший с тарзанки. Сибиряк не долетел до воды и сильно ударился о землю. Это произошло в Искитимском районе Новосибирской области.
— Медики диагностировали у него перелом шейного отдела позвоночника и ушиб мозга, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Спасатели отмечают, что из-за аномальной жары участились происшествия у водоемов. За минувшую неделю в Новосибирской области утонули 7 человек, среди них 13-летняя девочка из Венгеровского района.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирской области за последнюю неделю утонули 7 человек.
Такие данные озвучили в региональном МЧС. (подробнее)
«Купались без родителей»: девочка утонула в котловане на глазах пятилетнего брата.
Школьнице свело ногу судорогой, и она не смогла выплыть. (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер