Под Новосибирском 18-летний парень сломал позвоночник, прыгая с тарзанки

Под Новосибирском парень, прыгающий с тарзанки, попал в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В больницу попал 18-летний парень, неудачно спрыгнувший с тарзанки. Сибиряк не долетел до воды и сильно ударился о землю. Это произошло в Искитимском районе Новосибирской области.

— Медики диагностировали у него перелом шейного отдела позвоночника и ушиб мозга, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Спасатели отмечают, что из-за аномальной жары участились происшествия у водоемов. За минувшую неделю в Новосибирской области утонули 7 человек, среди них 13-летняя девочка из Венгеровского района.

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