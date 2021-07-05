В Новосибирской области за последнюю неделю утонули 7 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 5 июля, стало известно, что за минувшую неделю в Новосибирской области утонули 7 человек. Такие данные озвучил заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев на оперативном совещании в правительстве.

— За отчетный период утонули 7 человек, в том числе один ребенок в Венгеровском районе. Наибольшее число ЧП произошло в Искитимском районе Новосибирской области — там за минувшие выходные при купании погибли 4 человека, в одном из случаев погибли два человека, — уточнил Евгений Лебедев.

Ранее КП-Новосибирск писала о школьнице, утонувшей в Венгеровском районе. Девочка погибла, купаясь в озере «Большая Ложка». Она заплыла на глубину на круге и соскользнула с него в воду. Практически сразу ее достали очевидцы, однако спасти девочку не удалось. В роковой день она отдыхала на водоеме с мамой и сверстниками. Мать школьницы после трагедии пыталась покончить с собой.

В ГУ МЧС по Новосибирской области напоминают, купаться можно только в официально разрешенных местах. На сегодняшний день в регионе открыты 21 таких пляжей.

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