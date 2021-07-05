Мать девочки, утонувшей в озере под Новосибирском, попыталась покончить с собой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мать 12-летней школьницы, утонувшей в Венгеровском районе, попыталась покончить с собой. Об этом в понедельник, 5 июля, КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— 50-летняя женщина попыталась свести счеты с жизнью вечером 2 июля, после гибели своей дочери. Однако ее доставили в больницу, где врачи спасли ей жизнь, — уточнил изданию источник.

Напомним, девочка отдыхала на озере «Большая Ложка» вместе с матерью и сверстниками. Дети решили искупаться, и девочка на надувном круге заплыла на глубину. Однако школьница не удержалась на спасательном устройстве и соскользнула с него в воду. Очевидцы практически сразу достали ее из воды и попытались реанимировать. К несчастью, никакие действия не помогли — школьница умерла. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины, которые поспособствовали трагедии.

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