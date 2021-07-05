«Заплыла на глубину и соскользнула в воду»: стали известны подробности гибели 12-летней девочки в озере под Новосибирском

Стали известны подробности гибели 12-летней девочки в озере под Новосибирском. Фото: СК РФ по НСО.

В СК РФ по Новосибирской области проводят проверку по факту гибели 12-летней школьницы в озере под Новосибирском. Ранее сообщалось, трагедия произошла на водоеме «Большая Ложка» в Венгеровском районе в пятницу, 2 июля.

— Девочка утонула в озере, расположенном в трехстах метров от села Венгерово. Предварительно установлено, на озере школьница отдыхала с мамой и своими ровесниками. Дети решили искупаться в водоеме. Девочка, держась за надувной круг, заплыла на глубину и соскользнула в воду, не удержавшись на круге. Из воды ее практически сразу достали очевидцы. Ребенка пытались реанимировать, однако никакие действия не помогли, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

Следователи, прибывшие на место случившегося, опросили родственников погибшей девочки, а также осмотрели территорию озера, где произошло ЧП. Выяснилось, что водоем не был огорожен, однако при подъезде к нему имелись предупреждающие знаки — «Купание запрещено».

Точную причину смерти ребенка установят судмедэксперты. В настоящий момент следователи выясняют условия, которые поспособствовали трагедии. После проверки будет принято решение в соответствии с законом.

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