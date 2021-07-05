Под Новосибирском в озере утонула 12-летняя девочка.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Венгеровском районе Новосибирской области утонула 12-летняя девочка. Страшная трагедия произошла в пятницу, 2 июля, на озере «Лодка» в селе Венгерово. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
— Семиклассница утонула во время купания в результате несчастного случая, — уточнил источник.
По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства и причины трагедии предстоит установить следователям.
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