«Купались без родителей»: девочка утонула в котловане на глазах пятилетнего брата

13-летняя девочка пришла купаться без присмотра родителей. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Девочка-подросток утонула на котловане Юго-Западного жилмассива в Новосибирске. Трагедия произошла днем 2 августа в Ленинском районе. 13-летняя школьница ушла под воду, ее бросились спасать очевидцы, но не успели. Тело подростка достали из воды и вытащили на берег.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области, девочка пришла купаться в запрещенном месте без родителей.

— По предварительным данным она пришла на пляж с братом дошкольного возраста (ребенку 5 лет - прим.авт). По словам очевидцев причиной могла стать судорога. На месте работает следователь, — сообщили КП-Новосибирск в СКР по региону.

Очевидцы трагедии рассказали «КП-Новосибирск», что с 13-летней девочкой были двое детей дошкольного возраста.

-Она купалась рядом с берегом, а не на середине котлована. Внезапно ушла под воду, а другая девушка почувствовала ее ногой . Очевидцы позвали спасателей , ее вытащили и пытались откачать. Но уже где-то через 20 минут она была мертва . Вместе с ней на пляж пришли два брата им где-то по 4-5 лет. Все пытались помось, но не смогли , — рассказала «КП-Новосибирск» очевидец Наталья.

Вскоре после трагедии на берег прибежал отец погибшей, местные жители говорят — ему стало плохо с сердцем от увиденного. Погибшая была из религиозной семьи, ее знали как культурную и набожную мусульманку.

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