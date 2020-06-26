«Дети кричали нам: «Спасите!»: в Новосибирской области стали чаще тонуть школьники. Это связано с коронавирусом

В Новосибирской области с начала купального сезона утонули уже четверо детей - это больше, чем в прошлом году. Пляжи до сих пор официально закрыты, и простые новосибирцы все чаще заменяют профессиональных спасателей. Эксперты считают, что в сложившейся ситуации отчасти виноваты закрытые детские лагеря.

УТОНУЛ НА СПОР

Последняя трагедия случилась в Искитиме вчера, 25 июня. Двое детей девяти лет поспорили, кто сможет переплыть реку Бердь возле пешеходного моста. Мальчики устроили заплыв, но внезапно начали тонуть. Местные старшеклассники заметили мальчишек и бросились на помощь.

- Дети кричали нам: «Спасите!» Мы с друзьями прыгнули в воду. Успели вытащить одного. А другой ушел на глубину. Мы вчетвером ныряли, но не могли найти мальчика. Его потом искали водолазы, к вечеру достали тело. Про их семьи я не в курсе, но дети точно без спроса пошли на речку. С пешеходного моста, бывает, прыгают - летом в Искитиме нечем заняться, - рассказал КП-Новосибирск Петр Захаров.

Семья спасенного мальчика поблагодарила мужчину в соцсетях. Фото: Предоставлено Виталием БЕЛКИНЫМ.

Днем ранее в том же Искитиме трое детей чуть не ушли под воду на другом пляже в микрорайоне Индустриальный. Подросток 16 лет решил научить двух девятилетних мальчиков переплывать реку. Старший прыгнул в воду первым, а ребята помладше нырнули вслед за ним. Доплыли до середины, но пятиклашки начали паниковать и тонуть. Дежурной лодки спасателей не было - в воду полезли взрослые отдыхающие, с берега увидев барахтающихся.

- Я и еще один мужчина одновременно побежали на помощь, доплыли до детей и вытащили первого - тот уже почти ушел под воду. Второй тоже начал задыхаться, - и я его потянул к берегу, - поделился с КП-Новосибирск Виталий Белкин. - Подросток тоже уцепился за меня, в итоге я вытащил на берег обоих. Признаюсь, сам боюсь глубины - в детстве тонул, но в тот момент думал только о том, как спасти детей.

ОТ СКУКИ ЛЕЗУТ В ВОДУ

Жители Искитима говорят, что тонущие дети без присмотра родителей стали практически нормой - тревожные ситуации случаются почти каждые выходные. Периодически спасатели сообщают о случаях спасения и трагедиях в Новосибирске.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, с начала купального сезона 2020 года утонули более девяти человек, в том числе четверо детей. Год назад утонувших в июне было меньше - восемь человек и два ребенка. В связи с режимом самоизоляции пляжи до сих пор закрыты, но отдыхающих там каждый день полно.

Спасатели одобрили в Новосибирске пять пляжей, но открывать их не собираются.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Инспекторы ГИМС уже проверили пять пляжей в Новосибирске - «Галечный», «Бумеранг», «Детский», «У моря Обского», «Звезда» в Советском районе и один пляж в Барабинском районе - «Бухта Лазурная». Однако открывать их официально будут только после снятия режима самоизоляции - не раньше июля.

Эксперты по работе с детьми уверены: сейчас школьники, начиная с пятого класса, остались без присмотра и лезут в воду от скуки, пока взрослые работают.

ДЕНЬГИ ТРАТЯТ НА БОРЬБУ С COVID-19

Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко заявила КП-Новосибирск, что из-за введения режима самоизоляции тысячи детей остались без летнего отдыха и практически без присмотра.

Правительство региона планировало потратить более полумиллиарда рублей на отдых 137 тысяч детей из социально незащищенных семей. Но детские лагеря так и не открыли. А большую часть средств, по неофициальным данным, направили на борьбу с COVID-19. Роспотребнадзор не готов смягчить режим самоизоляции в регионе.

Детские лагеря закрыли, и травматизм резко вырос.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Дети вынуждены большую часть времени проводить дома, без присмотра родителей, - объяснила КП-Новосибирск Надежда Болтенко. - Эта ситуация не могла не сказаться на состоянии детского травматизма - ежедневно мы узнаем о несчастных случаях с несовершеннолетними.

Дети без присмотра родителей готовы не только купаться в запрещенных местах. Молодежь из неблагополучных семей портит статистику преступлений, признали представители МВД. Однако в региональном правительстве утверждают: школьники все-таки получат обещанный отдых в летних лагерях, но позже.

Тысячи детей остались без присмотра и рискуют собой от безделья.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В этом году ситуация с подготовкой к лету нестандартная. Несмотря на частичную отмену весенней оздоровительной кампании и полную отмену первой смены летней кампании, организации дополнительного образования работают - проводят онлайн-курсы, - сообщили КП-Новосибирск в минтруда и соцразвития Новосибирской области. - В случае принятия решения об открытии детских лагерей в период с июля по август 2020 года организации перейдут на режим полного запрета на посещение посторонних лиц. В целях организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период с июля по август 2020 года за счет средств областного бюджета запланирован отдых более 24 тысяч детей. Также министерством планируется приобрести путевки для оздоровления около 1,5 тысячи детей медицинских работников (и иных лиц), работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция.

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