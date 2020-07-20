«Мальчик схватился за ее ногу, так их и нашли»: в Новосибирске мать и семилетний сын утонули в озере Черном, когда кормили уток
Очевидцы, первые оказавшиеся на берегу озера Черного в Новосибирске, были шокированы увиденным. В паре метров от воды, на камнях, сидела годовалая малышка и плакала, кидая в воду хлеб для уток. Девочка звала маму, но та ее уже не слышала. Несколько минут назад она ушла под воду вместе со своим семилетним сыном.
- Женщину стали доставать из воды, а ее что-то тянуло вниз. Подняли и увидели, что это сын схватил мать за ногу мертвой хваткой. Так и погибли вместе, - рассказала КП-Новосибирск председатель СНТ «Береговое» Ольга Деревянченко.
Озеро, где погибли мама с ребенком.
Сейчас следователи выясняют все подробности произошедшего. Основная версия: мама Юлия Гейдарова и двое ее детей пошли кормить уток. Семилетний сын Юли был на велосипеде, сама же она несла его младшую сестренку на руках. Скорее всего, мальчишка скатился на велике в озеро, а мама попыталась его спасти.
- Местное озеро - наша достопримечательность, многие ходят сюда кормить диких уток. Оно глубокое, около 18 метров, дно илистое. Видимо, ребенок скатился, а мама кинулась его спасать, - предполагает Ольга Деревянченко. - Все случилось за каких-то пять минут на глазах у годовалой малышки. Девочка сидела на берегу и кидала хлеб уткам, не догадываясь, что в эти минуты она теряет своих самых близких людей.
Дорога у озера.
Полицейские быстро установили личность погибших - их опознали местные жители. Мама с детьми не первый раз ходила на это озеро. Годовалую девочку передали отцу и бабушке.
- Там берег покатистый, опасный. Недавно его для безопасности отсыпали камнями, но и это не помогло. Мальчик сорвался и покатился в воду. Мама кинулась спасать. Сын в панике, уходя под воду, пытался схватиться за мать. Ухватил за ногу и потянул вниз. Но берег высокий и скользкий - невозможно было подняться, каким-то образом зацепиться за ветки. Семья хорошая, благополучная. Жили они в Октябрьском районе, а летом, как и многие, отдыхали на даче, - поделился подробностями источник КП-Новосибирск.
В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что происшествие квалифицируется как несчастный случай.
Утонувшие мать с ребенком попали на видео.
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