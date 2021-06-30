Новосибирец, переехавший женщину на тротуаре, сел за руль пьяным

Водитель, который снес ограждение и переехал женщину на тротуаре, был пьян. Фото: АСТ-54

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали страшное ДТП, произошедшее на пересечении Красного проспекты и улицы Кропоткина. В полиции рассказали, что мужчина, сидевший за рулем кроссовера, который переехал женщину на тротуаре, был пьяным.

— Мужчина 1975 года рождения за рулем «Хендай Сантафе» ехал по улице Красный проспект со стороны улицы Писарева. При повороте направо не справился с управлением и наехал на забор, а затем на пешехода-женщину в возрасте примерно 40 лет, которая шла по тротуару. Женщина с травмами различной степени тяжести доставлена в лечебное учреждение. Мужчина находился с признаками алкогольного опьянения. Освидетельствование это подтвердило, — уточнили КП-Новосибирск в ведомстве.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. В отношении водителя иномарки составлены административные протоколы по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ и 12.33 КоАП РФ.

Проводится проверка.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что со слов очевидцев кроссовер сбил женщины, а потом переехал ее сначала передним, а потом задним колесом. Автомобиль еще два метра двигался после этого и только потом остановился.

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