«Проехал ей по животу»: очевидцы рассказали, как кроссовер сбил женщину на тротуаре в Новосибирске

В Новосибирске кроссовер переехал женщину, которая шла по тротуару. Фото: АСТ-54

Очевидцы страшной аварии на пересечении Красного проспекта и улицы Кропоткина рассказали КП-Новосибирск подробности. В ДТП пострадала женщина. Она шла по тротуару, когда в нее влетел кроссовер.

— Мы с другом стояли напротив овощной лавки. Повернулись в тот момент, когда водитель врезался в забор. Увидели, как машина въехал в женщину, которая шла к нему спиной. Она пыталась отбежать, но автомобиль повалил ее на асфальт, переехал в районе живота, сначала передним колесом, а потом задним. Водитель еще метра два проехал, остановился, потом выскочил из салона и подбежал к женщине, — сообщил КП-Новосибирск Игорь Сергеев.

Выжила женщина или нет, пока неизвестно. В ГУ МВД по Новосибирской области ДТП пока не прокомментировали.

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