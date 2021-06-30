В Новосибирске кроссовер выехал на тротуар и сбил женщину

В Новосибирске кроссовер вылетел на тротуар и сбил женщину. Фото: АСТ-54

В среду, 30 июня, в Заельцовском районе Новосибирска кроссовер сбил женщину. Сибирячка шла по тротуару. Машина пробила ограждение и наехала на сибирячку. Авария произошла на пересечении Красного проспекта и улицы Кропоткина.

Очевидцы прислали в редакцию КП-Новосибирск видео. На кадрах — женщина, лежащая на асфальте, а вокруг нее столпились очевидцы. Сибирячка не шевелится.

Новосибирцы рассказали о том, что от удара женщину отбросило на ящики с фруктами и овощами.

В ГИБДД по города аварию пока не прокомментировали.

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