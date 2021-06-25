В Новосибирске убийца беременной девушки просил суд смягчить приговор

Когда убийце беременной сибиряки зачитывали приговор, он прятал лицо. Фото: Дмитрий Николаев

В Новосибирске убийца беременной девушки обратился в суд с апелляционной жалобой. Мужчина не согласен с приговором. Его отправили в колонию строго режима на 17 лет.

— Приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и адвоката — без удовлетворения, говорится в сообщении Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.

Напомним, жестокое преступление произошло 27 января в элитном доме на улице Кирова. Мужчина из ревности зарезал свою беременную сожительницу. До родов сибирячке оставалось всего пару месяцев. Он подкараулили ее в подъезде дома, где она от него пряталась. Расправу сняла камера видеонаблюдения. Врачи пытались спасти жизни мамы и неродившегося малыша, но не смогли. Позже тест ДНК показал, что ребенок был от убийцы сибирячки. У них должна была родиться девочка.

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