Введение обязательной вакцинации в Новосибирске: губернатор Андрей Травников сделал заявление

В Новосибирской области допускают введение обязательной вакцинации. Фото: Правительство НСО.

Введение обязательной вакцинации в Новосибирске произойдет, если жители региона будут пренебрегать прививками от коронавируса. Сейчас в области наблюдается заметный рост числа заболевших ковидом. Власти видят выход из ситуации в массовой вакцинации, которая позволит сформировать коллективный иммунитет. В настоящий момент прививочная компания в регионе проводится на добровольной основе, однако она может стать обязательной. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Я все-таки считаю, что вакцинация — дело добровольное. Однако кроме личных интересов, есть еще и интересы общественные. Я понимаю, если в ближайшее время мы не добьемся достаточных темпов вакцинации, что очень важно в преддверии осени, то придется переходить на обязательную вакцинацию, — подчеркнул глава региона в эфире «Вести Новосибирск» .

Он сообщил, что вирус оказался коварней, чем предполагали власти. На сегодняшний день он выбирает молодых людей. Вакцинироваться, по мнению главы, нужно, чтобы не оказаться на больничных койках.

Как уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе правительства Новосибирской области, решение об обязательной вакцинации будет приниматься на основании рекомендаций и требований регионального Роспотребнадзора.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Новосибирской области усугубляется. Ежедневно растет число новых зараженных. В связи с чем существенно увеличивается нагрузка на систему местного здравоохранения. Так, в Новосибирской области уже несколько медучреждений перепрофилировали под коронавирусные госпитали. Кроме того, на помощь врачам направили студентов медицинского университета и медколледжа.

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