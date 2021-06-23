В Новосибирске детскую больницу перепрофилируют под ковидный госпиталь.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В среду, 23 июня, стало известно, что Детскую городскую больницу № 6 на улице Промышленной 2а в Новосибирске перепрофилируют в коронавирусный госпиталь. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в областном Минздраве.
Как уточнили в ведомстве, медучреждение начнет принимать несовершеннолетних пациентов в ближайшее время. Сейчас в больнице ведется необходимая подготовка. В первую очередь сюда будут поступать подростки, которых, по каким-то причинам, нужно изолировать от общества. Например, студенты медколледжа, проживающие в общежитиях и призывники.
— Медучреждение перепрофилируют также, как в первую и вторую волну коронавируса в регионе. Ковидный госпиталь для несовершеннолетних пациентов рассчитан на 65 мест, — добавили в региональном Минздраве.
Напомним, ситуация с коронавирусом в Новосибирской области усугубляется. Ежедневно растет число новых зараженных. В связи с чем существенно увеличивается нагрузка на систему местного здравоохранения. Власти видят решение проблемы в массовой вакцинации, которая позволит сформировать коллективный иммунитет. Сибиряков просят не пренебрегать вакцинацией и поставить прививку от ковида.
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