В Новосибирске детскую больницу перепрофилируют под ковидный госпиталь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 23 июня, стало известно, что Детскую городскую больницу № 6 на улице Промышленной 2а в Новосибирске перепрофилируют в коронавирусный госпиталь. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в областном Минздраве.

Как уточнили в ведомстве, медучреждение начнет принимать несовершеннолетних пациентов в ближайшее время. Сейчас в больнице ведется необходимая подготовка. В первую очередь сюда будут поступать подростки, которых, по каким-то причинам, нужно изолировать от общества. Например, студенты медколледжа, проживающие в общежитиях и призывники.

— Медучреждение перепрофилируют также, как в первую и вторую волну коронавируса в регионе. Ковидный госпиталь для несовершеннолетних пациентов рассчитан на 65 мест, — добавили в региональном Минздраве.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Новосибирской области усугубляется. Ежедневно растет число новых зараженных. В связи с чем существенно увеличивается нагрузка на систему местного здравоохранения. Власти видят решение проблемы в массовой вакцинации, которая позволит сформировать коллективный иммунитет. Сибиряков просят не пренебрегать вакцинацией и поставить прививку от ковида.

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