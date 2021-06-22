В Новосибирске на борьбу с коронавирусом привлекли 1200 студентов-медиков

Будущими медиками усиливают службу «скорой» помощи, поликлиники и стационары города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске каждый день растет число зараженных коронавирусом. В связи с чем существенно увеличивается нагрузка на систему здравоохранения. Так, на помощь медикам в борьбе с коварной болезнью привлекли новосибирских студентов-медиков. Теперь 1200 обучающихся старших курсов медуниверситета и медколледжа будут помогать врачам поликлиник, больниц и «скорой» помощи. Об этом рассказали в областном Минздраве.

По словам замминистра регионального здравоохранения Елены Аксеновой, 550 студентов НГМУ будут работать в городских стационарах в рамках производственной практики. Так, 233 будущих врачей распределили в 11 новосибирских поликлиник. Свыше 200 студентов медколледжа будут содействовать диспетчерам «скорой» и также помогать медикам в поликлиниках города.

Известно, что в медучреждения области трудоустроят студентов и преподавателей НГМУ и медколледжа. В первичном звене: стационарах и «скорой» помощи задействуют 283 человека.

В Минздраве также отметили, в регионе сформирован кадровый реестр, включающий свыше 100 медицинских специалистов. В него входят врачи и средний медперсонал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.