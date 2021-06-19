Новосибирский депутат пострадал при крушении самолета L-410 в Кемеровской области 19 июня 2021 года

При крушении самолета четыре человека погибли, еще 15 пострадали. Фото: предоставлено очевидцами.

Депутат Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг был на борту во время крушения самолета L-410 в Кемеровской области 19 июня 2021 года - об этом КП-Новосибирск сообщили его коллеги. Напомним, страшная катастрофа унесла жизни четырех человек, еще 15 сибиряков пострадали, в их числе был и Александр Фрилинг.

- Сейчас он ни с кем особо не общается, отключил телефон, - рассказали КП-Новосибирск коллеги депутата.

По предварительной информации, у Александра повреждена левая нога, возможен перелом голени.

КП-Новосибирск желает Александру Фрилингу и всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

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