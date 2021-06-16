В Новосибирске две больницы перепрофилируют под ковидные госпитали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске еще две больницы превратят в коронавирусные госпитали. Это связано с тем, что в регионе растет число заболевших COVID-19.

— 18 июня как инфекционный госпиталь начнет принимать пациентов терапевтический корпус Горбольницы № 1. 19 июня — хирургический корпус больницы скорой помощи № 2, — рассказали в региональном Минздраве.

Из-за роста числа больных коронавирусом увеличивается число госпитализаций, а также нагрузка на сотрудников «скорой». Так, минувшей ночью, новосибирцев взволновала очередь, в которую выстроились несколько машин «скорой» у Городской больницы № 3. Как уточнили врачи, случившееся связано с большим числом пациентов с внебольничной пневмонией. При этом медики убеждены, только вакцинация позволит избежать третьей волны ковида, сформировав коллективный иммунитет.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, в регионе нужно усилить меры профилактики. Глава области также призвал сибиряков к вакцинации во избежание введения новых ограничений.

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