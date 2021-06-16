В Новосибирске у больницы выстроилась очередь из «скорых»: рассказываем, что произошло

В последнее время идет существенный рост числа зараженных коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ночь на среду, 16 июня, рядом с Городской больницей № 3 на улице Мухачева 5/4 выстроилась очередь из «скорых». Местных жителей, ставших свидетелями такой картины, происходящее взволновало. Главный врач Станции скорой помощи Ирина Большакова объяснила КП-Новосибирск, что произошло.

— В последнее время в области наблюдается существенный рост числа зараженных коронавирусом. Увеличивается число и больных пневмонией. В связи с чем, количество бригад, которые работают с инфицированными и пациентами с температурой, тоже возросло. Время нахождения в очереди перед больницей зависит от скорости работы приемного покоя, — уточнила изданию врач.

По словам Ирины Большаковой, рост больных связан с нежеланием многих ставить прививку от коронавируса. Как отметила врач, вакцинация поспособствует выработке коллективного иммунитета. Это в свою очередь позволит избежать третьей волны ковида.

Ситуацию прокомментировали и в областном правительстве. По данным ведомства, в очереди выстроились 8 машин. Все они привезли пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию.

— Всего за 36 часов госпитализированы 124 человека. Для увеличения пропускной способности приемного покоя были выведены дополнительные сотрудники — работа медиков была четкой и слаженной. Скопление автомобилей скорой помощи у стационара произошло однократно, когда наблюдалось максимальное количество обращений, — уточнили в правительстве.

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