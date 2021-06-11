В Новосибирской области пенсионерка пойдет под суд за заказное убийство бывшего мужа

В Новосибирской области завершено расследование убийства 65-летнего бизнесмена. Фото: соцсети.

В Новосибирской области завершено расследование убийства 65-летнего бизнесмена. Напомним, мужчину нашли застреленным в поселке Кудряшовский зимой прошлого года. По подозрению в преступлении задержали бывшую жену сибиряка: якобы женщина наняла киллера для экс-супруга, после того, как тот завел молодую любовницу.

— Завершено расследование уголовного дела по обвинению трех человек: 48-летнего мужчины, обвиняемого по части 1 статьи 222, пункта «з» части 2 статьи 105 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, убийство), 62-летнего мужчины, обвиняемого по части 4, 5 статьи 33, пункта «з» части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство и пособничество в убийстве), 62-летней женщины, обвиняемой по части 3 статьи 33, пункта «з» части 2 статьи 105 УК РФ (организация убийства), — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, в конце 2019 года обвиняемая обратилась к своему знакомому с предложением убить ее бывшего мужа, и пообещала заплатить за это. Мужчина согласился и подыскал на роль киллера 46-летнего приятеля, которому заплатил 100 тысяч рублей, показал фотографию 65-летнего бизнесмена, и обеспечил того информацией распорядке дня мужчины. Вечером 10 января 2020 года киллер пришел к дому потерпевшего на улице Лесной поселке Кудряшовский, и под видом курьера с посылкой прошел в дом, где достал из куртки пистолет и два раза выстрелил мужчине в голову. От полученных ранений 65-летний сибиряк скончался на месте происшествия, а обвиняемый скрылся.

После задержания киллер, решил сотрудничать со следствием и признался в преступлении. Правоохранители также изъяли записи с камер видеонаблюдения с места происшествия, провели баллистическую, медицинскую и биологические судебные экспертизы. В ближайшее время уголовные дела сибиряков будут направлены для рассмотрения в суд.

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